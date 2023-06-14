Участие в II Играх стран СНГ подтвердили более 2,1 тыс. спортсменов

В II Играх стран СНГ уже подтвердили свое участие более 2,1 тыс. спортсменов и около 700 членов делегаций, сообщает БЕЛТА.

"Одна из главных задач 2023 года - проведение в Беларуси II Игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах во всех областях и Минске. Они продемонстрируют участникам и гостям, что не только столица способна принимать крупные спортивные мероприятия, а спортивная база разных городов Беларуси соответствует самым высоким стандартам", - сказал Игорь Петришенко.

Подготовка к мероприятию находится на завершающем этапе, отметил вице-премьер. "Подтверждено участие более 2100 спортсменов и около 700 членов делегаций. Уверен, что окончательные цифры будут выше", - подчеркнул он.

"Проведение Игр - это также возможность продемонстрировать туристические возможности наших регионов", - добавил Игорь Петришенко.

II Игры стран СНГ пройдут по 20 видам спорта: легкая атлетика, современное пятиборье, волейбол, стрельба пулевая, гимнастика художественная, пляжный футбол, баскетбол 3х3, мини-футбол, спортивная (вольная борьба, борьба женская, римская), пляжный волейбол, гандбол, плавание, таиландский бокс, бокс, дзюдо, самбо, хоккей на траве, тяжелая атлетика, стрельба из лука, каратэ.