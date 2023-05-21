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Участниками Всебелорусских детских Игр победителей в Раубичах стали ребята, перенесшие онкологическое заболевание
От бега и плавания до шахмат и мини-футбола, совмещая спортивные состязания с творческими конкурсами и квизами, мастер-классами и просто веселое и активное общение. В такой атмосфере в Раубичах прошли Всебелорусские детские Игры победителей, организованные благотворительным фондом "Прикосновение к жизни".
Мероприятие особенное. Его участники - мальчишки и девчонки, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в длительной ремиссии. Рядом с ними папы или мамы, сестры или тети - одним словом, те, кто поддерживал ребят на всем пути выздоровления.
"Первый раз приехали сюда. Не ожидали, что будет все круто. Все на уровне, колоссальная энергия", - своими впечатлениями делится участница Всебелорусских детских Игр победителей Александра Мороз.
"Очень волновалась. Хотела увидеть новых друзей, поучаствовать в соревнованиях. Такое волнение, соревновательный дух. Все замечательно", - рассказывает участница Всебелорусских детских Игр победителей Виктория.
Всебелорусские детские Игры победителей - в программе "Главный эфир"
Эти ребята прошли долгий и непростой путь выздоровления, чтобы сегодня показать всем тем, кто борется с трудной болезнью, что рак - не приговор. Мальчишки и девчонки своим задором мотивируют и взрослых. Несмотря на свой юный возраст, строят серьезные планы на взрослую жизнь. Непридуманные истории, в которых сегодня нет места страху и грусти, смотрите в "Главном эфире" сегодня вечером на "Беларусь 1".
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