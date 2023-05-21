Участниками Всебелорусских детских Игр победителей в Раубичах стали ребята, перенесшие онкологическое заболевание

От бега и плавания до шахмат и мини-футбола, совмещая спортивные состязания с творческими конкурсами и квизами, мастер-классами и просто веселое и активное общение. В такой атмосфере в Раубичах прошли Всебелорусские детские Игры победителей, организованные благотворительным фондом "Прикосновение к жизни".



Мероприятие особенное. Его участники - мальчишки и девчонки, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в длительной ремиссии. Рядом с ними папы или мамы, сестры или тети - одним словом, те, кто поддерживал ребят на всем пути выздоровления.





"Первый раз приехали сюда. Не ожидали, что будет все круто. Все на уровне, колоссальная энергия", - своими впечатлениями делится участница Всебелорусских детских Игр победителей Александра Мороз.





"Очень волновалась. Хотела увидеть новых друзей, поучаствовать в соревнованиях. Такое волнение, соревновательный дух. Все замечательно", - рассказывает участница Всебелорусских детских Игр победителей Виктория.

Всебелорусские детские Игры победителей - в программе "Главный эфир"