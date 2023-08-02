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Участники II Игр стран СНГ прибывают в Беларусь
В предвкушении старта II Игр стран СНГ. Участники соревнований активно прибывают в Беларусь. Несколько часов назад в Национальном аэропорту Минск приземлилась большая группа атлетов из Узбекистана и Казахстана. Встречала спортсменов съемочная группа АТН.
Александр Якубовский выходит на связь со студией. С самого утра в Национальном аэропорту Минск оживленно. Здесь активно встречают гостей мультиспортивного форума. Ночью рейсом из Сочи прилетели спортсмены из Кубы, 4 представителя в художественной гимнастике. И вот совсем недавно так ярко - с хлебом и солью - встречали большую делегацию из Узбекистана - почти 200 атлетов.
Этим же рейсом из Ташкента прибыли спортсмены из Казахстана, готовящиеся выступить в соревнованиях по художественной гимнастике. Прямо в аэропорту организован мобильный пункт для регистрации участников. Здесь каждый получит аккредитацию и на автобусе отправится в город, где будет соревноваться.
По всему аэропорту дежурят волонтеры, они распределят атлетов по автобусам, которые разъедутся сегодня в пять городов. Помимо Минска, это Брест, Гомель, Гродно и Орша.
Настоящий спортивный праздник придет во все регионы Беларуси. 11 городов примут соревнования по 20 видам спорта. За награды будут бороться атлеты из 23 стран, почти две с половиной тысячи участников. Для большинства из них этот старт станет самым важным в сезоне.
И вот совсем недавно до стойки аккредитации добрались и атлеты из Туркменистана, делегация порядка 70 человек прибыла из Туркменбаши. Регистрация участников проходит достаточно быстро, но работы в эти дни у волонтеров будет много. А Церемония открытия II Игр стран СНГ пройдет на "Минск-Арене" 5 августа.
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