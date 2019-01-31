Участники "Снежного снайпера" в Гродненской области получили дополнительный инвентарь

В школы Гродненской области дополнительно закупили около полутора тысяч пар лыж и соответствующего инвентаря. На эти цели было направлено более 140 000 рублей. Новенькие лыжи уже и у местной команды по биатлону Щучинского района. Школьники стали победителями областного этапа республиканских соревнований "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Они показали лучшие результаты среди 19 команд области и теперь готовятся отстаивать честь региона в финале соревнований, который пройдет в Раубичах 8 - 10 февраля.

Новый спортивный инвентарь должен также расширить возможности для активного отдыха детей и взрослых. Тем более что в Гродненской области проложено около 330 лыжных трасс.