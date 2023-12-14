Удачный старт сборной Беларуси по хоккею на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге

На "Кубке Первого канала" все только начинается, и начинается очень удачно для сборной Беларуси по хоккею. Она оказалась сильнее команды Казахстана. Традиционный турнир принимает Санкт-Петербург. На престижных соревнованиях вместо Дмитрия Квартальнова руководит нашей дружиной Константин Кольцов. Планы у белорусов амбициозные - это защита прошлогоднего титула. Репортаж Кристины Камыш.

Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал - ритуал". Цитата из классики советского кинематографа как нельзя лучше подходит… к хоккею. В 56-й раз проводится Кубок Первого канала. Вообще эти международные декабрьские состязания назывались по-разному. Но большинство болельщиков помнят их как "Приз газеты "Известия".

Турнир считался малым чемпионатом мира. Практически все звезды российского хоккея прошли через эти соревнования: от Харламова, Фетисова и Третьяка до Радулова, Капризова и Шестеркина. Обычно Кубок проводится в Москве.

Однако в этом году организаторы сделали исключение и впервые все матчи состязаний примет Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

Страна-хозяйка выставила на турнир сразу две команды - это "Россия 25" и "Звезды и ВХЛ". Также за титул будут сражаться сборные Беларуси и Казахстана. Для дружины из Синеокой нынешний Кубок Первого канала всего третий в истории. Но наши парни приехали в статусе действующих обладателей трофея.





А сборная у нас сейчас на загляденье. Все 29 человек - это представители клубов КХЛ. И отрадно отметить, что они действительно лидеры своих команд.

По регламенту все коллективы сыграют по матчу друг с другом. В первый день турнира сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Убедительная виктория - 6:2. Шайбы у победителей на счету Пышкайло, Стася, Сушко, Мартынова, Лисовца и Денисова.





На субботу запланирован матч белорусов против команды "Россия 25". В воскресенье наша встреча со сборной "Звезды и ВХЛ". Ну а в пятницу борьба будет вестись в формате три на три.



В этом году победитель турнира получит новый трофей. В производстве применены латунь, никель и позолота. В основе кубка - кристалл, чаша символизирует лед, который разрезан коньками. В основании - медальон с изображением талисмана Снеговика.







Это пятикилограммовая мини-версия. А настоящий трофей весит 17,5 кг. И верим в то, что именно наша команда будет вскидывать титул над головой.