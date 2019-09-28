Удастся ли Арине Соболенко защитить титул победительницы теннисного турнира категории "Премьер" в Ухане. Или белоруске сможет помешать 35-ая ракетка мира Элисон Риск? Финал одиночного разряда начнется в 11:30. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". Отметим, американке еще ни разу не удавалось обыграть нашу теннисистку.



Соболенко и Мертенс сыграют финал пары против Дуань и Кудерметовой



А сразу после финала в одиночке Соболенко вместе с Элиз Мертенс предстоит побороться за титул и в парном разряде. В соперницах Йин-Йин Дуань и Вероника Кудерметова.