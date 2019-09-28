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Удастся ли Арине Соболенко защитить титул победительницы теннисного турнира категории "Премьер" в Ухане

Удастся ли Арине Соболенко защитить титул победительницы теннисного турнира категории "Премьер" в Ухане. Или белоруске сможет помешать 35-ая ракетка мира Элисон Риск? Финал одиночного разряда начнется в 11:30. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". Отметим, американке еще ни разу не удавалось обыграть нашу теннисистку.

Соболенко и Мертенс сыграют финал пары против Дуань и Кудерметовой

А сразу после финала в одиночке Соболенко вместе с Элиз Мертенс предстоит побороться за титул и в парном разряде. В соперницах Йин-Йин Дуань и Вероника Кудерметова.

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