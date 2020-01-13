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Удастся ли нашим гандболистам продолжить борьбу за медали? Прямое включение из австрийского Граца

Чемпионат Европы. Беларусь - Черногория. За ходом поединка в прямом эфире вы можете следить на телеканале "Беларусь 5" (прямое включение).

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