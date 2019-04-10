Столичная "Юность" - обладатель кубка Президента

В пятом матче золотой серии, ведя по ходу противостояния с "Неманом" со счетом 3:1, на льду "Чижовка-Арены" "медведи" переиграли соперника 1-0. В двух первых периодах заброшенных шайб болельщики не увидели, а победу и кубок в третьей двадцатиминутке "Юности" принес Станислав Лопачук, который реализовал буллит. За минуту до конца встречи счет удвоил Александр Кулаков. Победа 2-0. "Юность" - восьмикратный чемпион Беларуси по хоккею. А вот в споре за бронзу интрига сохраняется. Счет в серии до трех побед между солигорским "Шахтером" и "Динамо-Молодечно" равный, 1:1. Завтра хоккеисты сыграют в Молодечно.