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УЕФА накажет "мятежников"
Ведущие суперклубы Европы будут наказаны за попытку мятежа в футболе через создание так называемой Суперлиги. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Барселоны", мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса", которые до сих пор не вышли из проекта. Ожидается, что их могут на 2 года отстранить от еврокубков. УЕФА также объявил, что каждый из 9 клубов, которые принимали участие в создании Суперлиги, но вышли из проекта, должен пожертвовать 15 млн евро в качестве "жеста доброй воли".
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