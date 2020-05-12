УЕФА не планирует сокращать либо отменять квалификацию еврокубков

УЕФА не рассматривает варианты сокращения либо отмены квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в новом сезоне. Между тем на сегодняшний день нет никаких конкретных формул по формату квалификации еврокубков - заявляет Союз европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, информация об отмене либо сокращении отбора не соответствует действительности. Напомним, Беларусь в Лиге чемпионов представит брестское "Динамо", БАТЭ, "Шахтер" и "Динамо-Минск" сыграют в Лиге Европы.

