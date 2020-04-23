УЕФА примет решение о дальнейшей судьбе национальных чемпионатов и еврокубков на исполкоме, который состоится 27 мая. Об этом в интервью шведскому порталу Fotbollskanalen рассказал первый вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон.

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