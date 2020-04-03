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УЕФА просит доиграть национальные чемпионаты
УЕФА грозит недопуском к еврокубкам клубам из стран, где не доиграют чемпионат. Главная футбольная организация Старого Света отправила письма в федерации 55 стран участниц Союза, где отмечается: "Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия".
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