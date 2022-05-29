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УЕФА проведет расследование беспорядков, возникших перед финалом Лиги чемпионов
УЕФА экстренно рассмотрит ситуацию с беспорядками перед финальным матчем Лиги чемпионов. Расследование проведут при участии французских властей и правоохранителей, а также Французской федерации футбола. Инцидент произошел перед матчем между "Ливерпулем" и "Реалом". Болельщики пытались прорваться на стадион по фальшивым билетам.
Настоящий хаос царил на стадионе и в районе фан-зон. Правоохранители для усмирения фанатов применили слезоточивый газ. За нарушение порядка задержаны почти 7 десятков болельщиков. 238 человек получили легкие травмы.
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