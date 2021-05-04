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УЕФА расширил заявки сборных на ЧЕ до 26 игроков

УЕФА расширил заявки сборных на ЧЕ до 26 игроков вместо 23. Решение принято в связи с пандемией, так как неожиданно для тренерского штаба игрок может попасть в изоляцию и не сможет помочь своей сборной на турнире.

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