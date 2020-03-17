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УЕФА сегодня решит судьбу Лиги чемпионов и Европы, чемпионата Старого Света, плей-офф Лиги наций
Внимание всех футбольных болельщиков сегодня приковано к видеоконференции УЕФА. На онлайн-заседании с участием представителей 55 ассоциаций, входящих в организацию, решится судьба не только матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Старого Света этого года, но и поединка плей-офф Лиги наций между сборными Беларуси и Грузии, который был запланирован на 26 марта. Видеоконференция начнется в час дня по белорусскому времени.
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