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УЕФА сегодня решит судьбу Лиги чемпионов и Европы, чемпионата Старого Света, плей-офф Лиги наций

Внимание всех футбольных болельщиков сегодня приковано к видеоконференции УЕФА. На онлайн-заседании с участием представителей 55 ассоциаций, входящих в организацию, решится судьба не только матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата Старого Света этого года, но и поединка плей-офф Лиги наций между сборными Беларуси и Грузии, который был запланирован на 26 марта. Видеоконференция начнется в час дня по белорусскому времени.

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