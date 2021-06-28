Уимблдон - Арина Соболенко шагнула во второй круг

Первая ракетка Беларуси, четвертая на планете и вторая сеяная на британский кортах Арина Соболенко выходит во второй круг Уимблдона и таким образом повторяет свой лучший результат на британском турнире в своей карьере. В первом круге Арина справилась с румынкой Моникой Никулеску 6:1, 6:4, доминируя по ходу всего поединка. Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Даниэль Лао - Кэти Бултер. Призовой фонд турнира - почти 50 млн долларов.