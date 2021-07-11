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Уимблдон - белоруска К. Дмитрук сыграет в финале юниорского парного разряда
Белоруска Кристина Дмитрук совсем скоро начнет борьбу за победу в юниорском парном разряде на Уимблдоне. В дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер она выйдет на корт против бельгийско-финского тандема София Костулас - Лаура Хиетаранта. В 13:00 прямую трансляцию титульного поединка начнет "Беларусь 5 интернет", в 19:35 на "Беларусь 5" - игра в записи, сразу после мужского финала. Он стартует в 16:05 - серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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