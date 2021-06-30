Уимблдон: белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во 2-й круг

Один из дуэта лидеров сборной Беларуси по теннису и будущий участник Олимпиады в Токио Илья Ивашко смог преодолеть барьер стартового раунда. В поединке против испанца Хауме Муньяру белорус, который в рейтинге ATP 79-й, смог добиться победы в трех партиях, 6:1, 7:5, 7:6. Для виктории над 69-й ракеткой мира Ивашко понадобилось провести на корте 2 часа и 28 минут. За трансляциями Уимблдона смотрите на канале Белтелерадиокомпании.