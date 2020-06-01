Украинское дерби судила женская бригада арбитров

Историческое событие произошло в возобновившемся чемпионате Украины. На суперматче наших соседей, в котором играли "Шахтер"и "Динамо", впервые работала женская бригада судей. Донецк победил, 3:1. За 8 туров до финиша "Динамо"отстает от горняков на 16 очков. Отметим, командам в Украине перед туром сдали тесты на коронавирус. В итоге один матч был отменен. Заражения выявили у представителей львовских "Карпат", которые сегодня объявили о расставании с белорусским нападающим Кириллом Кириленко.

