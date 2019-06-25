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Ульяна Миненкова - о выходе сборной Беларуси по дзюдо в четвертьфинал

Возвращаемся на "Чижовка-Арену", где проходят командные соревнования по дзюдо. К нашему корреспонденту Андрею Козлову пришла Ульяна Миненкова прямо с татами (прямое включение).

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