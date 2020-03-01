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Ульяна Миненкова завоевала золото на международном турнире European Judo Open

В весовой категории 57 килограммов в финале белоруска была сильней представительницы Великобритании Асельи Топрак. Участие в старте принимают около 400 атлетов из 44 стран.

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