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Ульяна Миненкова завоевала золото на международном турнире European Judo Open
В весовой категории 57 килограммов в финале белоруска была сильней представительницы Великобритании Асельи Топрак. Участие в старте принимают около 400 атлетов из 44 стран.
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