Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Автор:Редакция news.by
Печальная новость из мира спорта. Накануне на 82-м году из жизни ушел автор победы сборной СССР по баскетболу Иван Едешко.
Именно он отдал решающий пас через всю площадку на Александра Белова, после которого советская национальная команда обыграла США в матче финала Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
За профессиональную карьеру Иван Едешко также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Позже работал тренером и был включен в Зал славы ФИБА.