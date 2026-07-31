Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Печальная новость из мира спорта. Накануне на 82-м году из жизни ушел автор победы сборной СССР по баскетболу Иван Едешко.

Именно он отдал решающий пас через всю площадку на Александра Белова, после которого советская национальная команда обыграла США в матче финала Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

За профессиональную карьеру Иван Едешко также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Позже работал тренером и был включен в Зал славы ФИБА.