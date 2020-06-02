Умер экс-игрок БАТЭ и "Немана" Геннадий Мардас

За десять дней до 50-летнего юбилея умер бывший футболист БАТЭ и гродненского "Немана" Геннадий Мардас -чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Он провел более 300 матчей в Высшей лиге. Как сообщает пресс-служба борисовского клуба, у Геннадия было онкологическое заболевание.