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Умер экс-игрок БАТЭ и "Немана" Геннадий Мардас

За десять дней до 50-летнего юбилея умер бывший футболист БАТЭ и гродненского "Немана" Геннадий Мардас -чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Он провел более 300 матчей в Высшей лиге. Как сообщает пресс-служба борисовского клуба, у Геннадия было онкологическое заболевание.

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