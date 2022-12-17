Умер известный сербский футболист Синиша Михайлович

Летом 2019-го Михайлович сообщил, что страдает от лейкемии. На протяжении сезона он периодически проходил курсы лечения от онкологии, но при этом не прекращал руководить командой.Тренер перенес пересадку костного мозга и три курса химиотерапии. В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась и ему необходимо пройти новый курс химии.



Михайловичявлялся трехкратным чемпионом Югославии, двукратным - Италии, четыре раза сумел выиграть Кубок и три - Суперкубок Италии, с "Лацио" - Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.



В качестве тренера возглавлял итальянские ФК "Болонья", "Катанья", "Фиорентина", "Сампдория", "Милан" и "Торино", а также португальский "Спортинг" и сборную Сербии.



