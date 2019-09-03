Умер норвежский биатлонист Халвард Ханевольд

Печальная информация пришла к нам из Норвегии.



Ушел из жизни известный норвежский биатлонист Халвард Ханевольд. Спортсмен умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются. 3 декабря ему исполнилось бы 50 лет. За свою карьеру норвежец выиграл три золота, два серебра и бронзу Олимпийских игр, а также 17 медалей чемпионатов мира. Ханевольд завершил карьеру в 2010. В феврале этого года участвовал в "Гонке легенд" в Раубичах.