Умер президент ЕОК Янез Кочиянчич

Печальная новость пришла из мира спорта. Большой друг Беларуси и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Функционер с 2017 года возглавлял ЕОК, до этого более 20 лет руководил Олимпийским комитетом Словении. Во многом благодаря Кочиянчичу Минск получил право провести у себя ІІ Европейские игры, поскольку он верил в спортивный потенциал нашей страны и всегда отмечал высокоразвитую инфраструктуру.



НОК Беларуси выражает искренние соболезнования родным и близким Янеза Кочиянчича.





