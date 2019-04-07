Уникальное достижение Александра Мартыновича

Уникальное достижение защитника "Краснодара" и сборной Беларуси по футболу Александра Мартыновича. В матче против "Крыльев Советов", который завершился победой южан - 1:0, белорус отыграл 90 минут и вышел на первое место по игровому времени за всю историю клуба. Теперь в активе Мартыновича 16199 минут за "Краснодар" без учета компенсированного времени.