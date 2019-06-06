"Уорриорз" уступили "Торонто" 109:123

47 очков Стэфа Карри не помогли "Голден Стейт" в третьем матче финальной серии НБА. "Уорриорз" на своей площадке уступили "Торонто" 109:123. У "Рэпторз" лучший Кавай Леонард - 30 баллов на его счету. Канадцы повели в серии 2:1. Четвертая игра пройдет в ночь с 7 на 8 июня в Окленде.