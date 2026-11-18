Легендарный гандбольный специалист Велимир Петкович поделился опытом с белорусскими коллегами. Экс-наставник сборной России на протяжении трех дней проводил в Минске лекции и мастер-классы. По его наблюдениям, мировой гандбол существенно шагнул вперед, сейчас важно не отставать от конкурентов. К слову, Петкович не первый раз в Минске и город его по-прежнему приятно впечатляет.

Велимир Петкович, бывший главный тренер сборной России по гандболу:

"Вчера вечером было очень красиво. Немного погулял по старому городу, посмотрел, очень очарован Минском. Минск - один из самых красивых городов, где я был, но по чистоте он на 100 % первый. Как же там чисто! Такой чистой страны, как Беларусь, я больше нигде не видел. Я это постоянно говорю, даже в Германии".

Свою насыщенную тренерскую карьеру Велимир Петкович начинал в боснийском клубе, затем долгое время работал в Германии, также трудился в ЦСКА и возглавлял сборную России, с которой достойно выступал на чемпионатах мира и Европы. А последним местом работы наставника был хорватский "Загреб".