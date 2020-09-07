US OPEN: Джокович дисквалифицирован за удар мячом по судье

Сенсация на Открытом чемпионате США, которая не носит спортивной составляющей. Первая ракетка планеты Новак Джокович дисквалифицирован за удар мячом по судье и досрочно выбыл из борьбы. Этот эпизод случился в первом сете четвертого круга против Пабло Корреньо Буста при счете 6:5 в пользу испанца. Рефери посчитал, что Джокович сделал подобное действие умышленно. На турнирах Большого шлема теннисистов не дисквалифицировали 20 лет.