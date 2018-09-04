US Open запомнится белорусам как лучшее достижение Арины Соболенко

Теннисистка покидает турнир в борьбе за четвертьфинал. 20-ая ракетка мира накануне уступила японке Наоми Осаке - 3:6, 6:2, 4:6. Первая ракетка Беларуси слишком часто ошибалась на своей подаче. Количество двойных ошибок - 8 против трех у Осаки. Накануне Наоми обыграла в двух сетах Александру Саснович.