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US Open запомнится белорусам как лучшее достижение Арины Соболенко

Теннисистка покидает турнир в борьбе за четвертьфинал. 20-ая ракетка мира накануне уступила японке Наоми Осаке - 3:6, 6:2, 4:6. Первая ракетка Беларуси слишком часто ошибалась на своей подаче. Количество двойных ошибок - 8 против трех у Осаки. Накануне Наоми обыграла в двух сетах Александру Саснович.

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