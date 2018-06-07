Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за норвежский "Стремс-годсет" против молодежной сборной Норвегии. Товарищеский матч завершился победой норвежской молодежки. Болт вышел на замену на 71-й минуте встречи. Как говорят комментаторы, игры не портил, но и ничем выдающимся не запомнился. В конце февраля 2018 года Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом. Тем не менее в качестве футболиста он не появился ни в одной профессиональной команде.