Усиление солигорского "Шахтера"

Один из главных преследователей БАТЭ в чемпионской гонке арендовал у футбольного клуба "Тамбов" нападающего Артема Архипова. Во второй половине минувшего года игрок выступал на правах аренды за "Городею", в составе которой в чемпионате Беларуси за 13 матчей забил 9 мячей. В начале сезона Архипов уехал в Россию, после чего была закрыта граница из-за коронавируса, и форвард не смог вернуться в “Городею”. Играть Архипов сможет после 29 июня, когда стартует второй регистрационный период.