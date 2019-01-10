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Уверенная победа Александры Саснович на турнире WTA в австралийском Сиднее
Александра Саснович вышла в полуфинал престижных соревнований, обыграв швейцарскую теннисистку Тимеа Бачински 6:3, 6:3. Теперь она сыграет с победительницей пары Квитова - Кербер.
А в Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира серии Большого шлема - открытого чемпионата Австралии, который стартует 14 января. Арина Соболенко сыграет с одной из победительниц квалификации. Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Виктория Азаренко будет соперничать с немкой Лаурой Зигемунд, Вере Лапко предстоит сыграть с Юханной Ларссон из Швеции. Еще одна белоруска Ольга Говорцова может пробиться в основную сетку, если успешно пройдет квалификацию, где она уже добралась до решающего матча. В мужском одиночном разряде выступит Илья Ивашко.
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