Уверенная победа Александры Саснович на турнире WTA в австралийском Сиднее

А в Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира серии Большого шлема - открытого чемпионата Австралии, который стартует 14 января. Арина Соболенко сыграет с одной из победительниц квалификации. Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Виктория Азаренко будет соперничать с немкой Лаурой Зигемунд, Вере Лапко предстоит сыграть с Юханной Ларссон из Швеции. Еще одна белоруска Ольга Говорцова может пробиться в основную сетку, если успешно пройдет квалификацию, где она уже добралась до решающего матча. В мужском одиночном разряде выступит Илья Ивашко.