Увидеть Париж и победить: истории успехов белорусов на Олимпийских играх во Франции

О победах олимпийских. Несмотря на политический недопуск большинства наших атлетов к главному старту четырехлетия, белорусы во Францию все же добрались и проявили себя достойно. 17 спортсменов выступили на Олимпиаде и 4 из них принесли Беларуси награды. Сегодня мы открываем цикл сюжетов о тех, кто приехал в Париж и победил. А стартуем с золотого Ивана Литвиновича. Он первый в истории планеты стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках на батуте (подробнее в видео).