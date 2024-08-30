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Увидеть Париж и победить: истории успехов белорусов на Олимпийских играх во Франции
О победах олимпийских. Несмотря на политический недопуск большинства наших атлетов к главному старту четырехлетия, белорусы во Францию все же добрались и проявили себя достойно. 17 спортсменов выступили на Олимпиаде и 4 из них принесли Беларуси награды. Сегодня мы открываем цикл сюжетов о тех, кто приехал в Париж и победил. А стартуем с золотого Ивана Литвиновича. Он первый в истории планеты стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках на батуте (подробнее в видео).
Увидеть Париж и победить: истории успехов белорусов на Олимпийских играх во Франции мы расскажем и покажем под другим углом. Какой ценой далась победа - подробности в новой рубрике "Панорамы".
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