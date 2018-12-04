ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Узбекистану интересна белорусская подготовка тренеров

В особенности по зимним видам спорта - биатлону и лыжным гонкам. В будущем страны будут обучать специалистов совместно. Об этом говорилось во время встречи министров этой отрасли Беларуси и Узбекистана. Делегация этой страны сейчас находится с визитом в Минске.

Белорусская сторона заинтересована в подготовке тренеров по боксу, таэквондо и другим видам единоборств. Завтра делегация из Узбекистана посетит Ратомку и Раубичи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все