Узбекистану интересна белорусская подготовка тренеров

В особенности по зимним видам спорта - биатлону и лыжным гонкам. В будущем страны будут обучать специалистов совместно. Об этом говорилось во время встречи министров этой отрасли Беларуси и Узбекистана. Делегация этой страны сейчас находится с визитом в Минске.

