Уже реализовано более 20 тысяч билетов на II Европейские игры

Более 20 тысяч билетов на Европейские игры уже реализовано среди спортивных любителей из разных стран. Наиболее популярен форум у болельщиков из России, Германии, Ирландии и Литвы. При этом на турнир также приедут жители арабских стран и Китая. В топе самых популярных видов спорта - легкая атлетика, художественная гимнастика и пляжный футбол. На некоторые соревнования билеты уже почти полностью выкуплены. Напомним, II Европейские игры стартуют в Минске в июне.