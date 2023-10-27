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Узнали, какое место занимает футбольная сборная Беларуси в новом рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси занимает 100-е место в обновленном 26 октября рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), пишет БЕЛТА.
В предыдущем списке команда Карлоса Алоса Феррера находилась на 105-й позиции, а после двух ничьих в отборочных матчах Евро-2024 с командами Румынии (0:0) и Швейцарии (3:3) поднялась на пять строк.
Нынешний рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира - сборная Аргентины, на второй позиции - Франция, на третьем месте - Бразилия. В топ-10 также входят команды Англии, Бельгии, Португалии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.
Следующий рейтинг футбольных сборных планеты будет опубликован 30 ноября.
Фото:pixabay.com
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