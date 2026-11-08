Краткий пересказ от ИИ

В Баку разрешилась главная интрига масштабных спортивных баталий среди спасателей. Белорусы - серебряные призеры чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Первый день соревнований: подъем по штурмовой лестнице - волнительный не только для самих спортсменов, но и их тренеров. Мировой старт, к которому готовились год, начался.

Результат для команды решают предварительные забеги. Засчитываются 6 лучших попыток. Дальше борьба за личную медаль. В этом году на чемпионате за белорусскую мужскую сборную выступают 2 новых спортсмена.

Илья Коврик, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Очень горд, что я присутствую здесь. Здесь собрались самые сильные спортсмены своих стран. Волнение, конечно же, присутствовало, но я пытался себя успокоить различными своими способами спортивными. У каждого свой, скажем так, лайфхак, как себя успокоить".

Финал штурмовки по традиции чемпионата состоялся во время официального открытия мирового первенства. В завершающих забегах на беговую дорожку белоруска Александра Ласенкова вышла с тремя представительницами России и лишь одной из них уступила 0,02 секунды, взяв серебро.

Александра Ласенкова, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Честно, тяжеловато было. Первый раз я бежала в такой атмосфере на финале чемпионата мира. Честно, немножко расстроилась результатом, думала, что в финале все-таки будет немножко побыстрее".

Призерку поздравит министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, присутствовавший на открытии чемпионата. Он также пообщается с белорусскими спортсменами и нацелит их на хорошие выступления. Совсем немного не хватило удачи нашему спортсмену Антону Тарасевичу. Он дальше всех пробился среди участников белорусской мужской сборной, также став единственным представителем страны среди 7 российских спортсменов.

Антон Тарасевич, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Зацепилась нога за другую ногу. Все банально просто и очень обидно. Полуфинал был сильный, красочный. Третьи попытки - это полуфинальное уже. В принципе все спортсмены разбежались, начали показывать более высокие результаты".

Во второй день состязаний в преодолении 100-метровки с препятствиями сразу трое белорусов в предварительных забегах сместили соперников и из всех 105 участников вышли в полуфинал.

Зрелищная получилась развязка в стометровке у мужчин. В финале на стартовые дорожки вместе с двумя белорусами вышли представители России и Китая. И знаково для нашего Даниила Масалова - накануне своего 23-летия он берет призовое место и бронзовую медаль.

Даниил Масалов, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Первый финал в жизни. Тяжеловато, особенно когда такие именитые спортсмены рядом".

После мужских забегов женские, 2 наши спортсменки пробились в полуфинал: капитан женской команды Полина Кушнеренко и уже получившая накануне серебряную медаль Александра Лосенкова.

Нужно заметить, девушкам пришлось бежать в более прохладных условиях и при сильных порывах ветра. Увы, это сыграло против белорусской команды.

Полина Кушнеренко, капитан женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Я не помню ни одной своей тренировки, когда мы бегали при таком сильном ветре. В принципе на соревнованиях такого сильного ветра нет. У всех спортсменов разных стран сдула рукава. К сожалению, никому перебежки не дали, так как это погодные условия. А в полуфинальном забеге у меня и у Александры Лосенковой размотался рукав".

Третий день гонки принес белорусам золото (медаль высшей пробы). Мужская сборная команда стала чемпионом мира в пожарной эстафете. Белорусский квартет в составе капитана Никиты Черепко, Дмитрия Ковалева, Дениса Барсука и Егора Широкова продемонстрировал феноменальную скорость и безупречную командную работу и показал лучший результат дня.

Дмитрий Ковалев, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Элементы пожарной эстафеты 4 по 100 метров хорошо описывают работу пожарного. Каждый из этапов используется в боевой работе. Доволен результатами эстафеты. Все парни отработали отлично. По установке тренера сделали надежно и дали хороший результат команде".

Наши девушки во втором забеге обогнали соперниц из Казахстана всего на 0,01 секунды и вырвали бронзовую медаль. Однако не обошлось и без спорных моментов.

Алексей Власюк, главный тренер женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:



"Была апелляция в эстафете 4 по 100 метров. На дорожку, когда бежала спортсменка, вышел оператор, что создало, скажем так, помеху для спортсменки, но судьи почему-то посчитали, что ничего не произошло такого, что помешало ей выполнять упражнения дальше".

Исход всей гонки решается во время последней дисциплины - боевое развертывание. Здесь вся красота слаженной работы спасателей.

Сергей Мартинкевич, заместитель старшего судьи чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:

"Боевое развертывание - это командная дисциплина, где очень важны совместные действия. Команда стартует одновременно, всем миром, соединяют все полугайки, разматывают рукавную линию и заливают мишени. Это имитация боевой работы. И от слаженности всей команды зависят результаты".

Главная интрига - кто заберет трофей победителя - тянется до последнего. Спортсмены выполняют финальные забеги. И новый рекорд мира в боевом развертывании показывает Монголия. Предыдущий лучший результат на 0,06 секунд больше, чем показанный в 2012-м в турецкой Анталье чешской командой, продержался 14 лет. Однако новому рекорду было суждено прожить меньше часа - следом за монголами еще быстрее пробегает сборная Казахстана.

Аскар Базарбаев, старший судья чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту (Казахстан):

"Казахстан-Беларусь - это дружба такая высшая. Когда начинались в начале 2000-х, мы с того момента тоже участвуем, были неоднократные чемпионы по боевому развертыванию, были призерами мира, чемпионата".

Нужно отметить, что в этом году на чемпионате мира впервые используется мотопомпа нового поколения, которая лучше проталкивает воду в пожарные рукава, значит, экономит считанные секунды, которые крайне важны для спасателей в боевых условиях.

В этот же день мировой рекорд бьет и российская женская сборная. Очень близкий к сильным соперницам результат показывают белоруски и уверенно берут серебро.

Валентина Голик, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Я думаю, что в этом году как-то было посложнее, потому что большую конкуренцию составили также из Узбекистана девушки. Мы рады, но всегда хочется лучше. Всегда хочется быть чемпионами".

Все 4 дня наши спортсмены показывали упорную борьбу в условиях значительно выросшей конкуренции. Действительно сильные соперники с неменьшим желанием победить. В этой гонке белорусы вырвались на вторую ступень пьедестала, став серебряными призерами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. В следующем году все участники встретятся в белорусской столице. В 2027-м, в год 90-летия профессионального спорта спасателей, мировое первенство готовится принимать Минск.