Белорусская федерация плавания проводит уникальный семинар для специалистов "Эволюция тренировки". Событие объединило почти 1,2 тыс. наставников, спортсменов и студентов из более чем 30 стран.

Так, около 100 участников присутствуют на площадках очно, а остальные следят за программой курса онлайн.

На протяжении трех дней своим опытом со слушателями делятся 8 спикеров. На конференции уже выступили два величайших эксперта современности - Боб Боуман и Тодд Де Сорбо.

Первый работал с 23-кратным олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом. Второй сейчас тренирует победительниц Летних Игр Гретхен Уолш и Кейт Дуглас.

Галина Долгова, заслуженный тренер России по плаванию:

"У каждого тренера есть чему поучиться независимо от того, какой у вас квалификации или с каким спортсменом вы работаете. Виды плавания (кроль, спина, брас), их техническая составляющая будет различна. А ведь функциональные возможности у нас все равно одинаковые. У кого-то прекрасно видна скоростная подготовка, и там куча рождается упражнений. А кто-то умеет работать на развитии силы, выносливости".

Национальный олимпийский стадион "Динамо" и бассейн международного стандарта были выбраны площадками события.

После лекций накануне, 20 ноября специалисты перешли к практическим занятиям.

Еще на конференции выступают лучший тренер мира середины 1990-х Виктор Авдиенко и доктор Хом Гарави, который работал с Райаном Лохте.

Семинар завершится 21 ноября.