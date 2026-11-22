В чемпионате Беларуси по футболу близка золотая развязка. 22 ноября в рамках 29-го (предпоследнего) тура 3 претендента на чемпионство сыграют параллельно: "Ислочь" примет "Торпедо-БЕЛАЗ", "Динамо" в столичном дерби сыграет с "Минском", "МЛ Витебск" на своем поле сразится со "Славией" из Мозыря.

На данный момент витебчане опережают динамовцев и "волков" на 1 балл. Каким получится важнейший игровой день лидеров 22 ноября, узнаем на "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 17:00.