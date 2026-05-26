В European Gymnastics рассказали о возвращении белорусских гимнасток на международную арену

В апреле 2026 года в Баку состоялся Кубок мира по художественной гимнастике. Белорусские спортсменки были в полном составе и даже создали команду в групповых упражнениях.

О проделанной работе над восстановлением справедливости рассказал президент European Gymnastics, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в "Актуальном интервью".

"В 2025 году был конгресс Европейской гимнастики, где проходили выборы. Одним из основных вопросов было участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на чемпионатах Европы. Конгресс изменил свое мнение, и с 2026 года на ЧЕ российские и белорусские спортсмены начнут выступать в нейтральном статусе", - обозначил министр молодежи и спорта Азербайджана.

выступление Алины Горносько на Кубке мира по художественной гимнастике

Продвинуть такую повестку и возвратить белорусских спортсменок было достаточно тяжело. Сам конгресс, куда входят 50 представителей, проходит раз в два года. Два года назад, по словам президента UEG, федерации не были готовы к каким-то изменениям. Но спустя время решение в федерации поменялось. И к этому было приложено немало усилий.

Фарид Гаибов:

"Мы все хотим, чтобы все члены европейской гимнастики могли участвовать в соревнованиях полноправно, но конгресс является главным органом по уставу организации. Ни исполком федерации, ни другой орган федерации не может изменить какое-то решение".

Пока, к сожалению, спортсменки из Беларуси и РФ вынуждены выступать без госсимволики, но работа в этом направлении ведется и с белорусской стороны, и с российской. "Хотелось бы, чтобы все спортсмены имели шанс выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Надеюсь, в этом роде тоже наступит мир, и мы в следующий раз в интервью будем обсуждать уже совершенно другие вопросы", - выразил надежду Фарид Гаибов.