В Гродно начался отбор 5-го сезона "Лиги храбрых" по греко-римской борьбе

В Гродно стартовал региональный отбор 5-го сезона "Лиги храбрых". 22 сентября "на ковер" вышли юные спортсмены в дисциплине греко-римская борьба. Такие встречи определят сильнейшие команды, которые продолжат борьбу за выход в финальную стадию проекта. За награды 5-го сезона борцы сразятся в конце января.

Максим Малаховский, начальник управления спорта Гродненского облисполкома:

"Региональный этап - это смотр сильнейших, выбор тех ребят, которые будут представлять нашу сборную области. Многие годы подряд у нас помимо белорусских участвуют команды из регионов России - Калининградская область и Москва. Финальная часть - яркое шоу - серьезный, мотивирующий фактор для того, чтобы дальше продолжать".

"Я занимаюсь греко-римской борьбой с 6 лет, достиг результатов на Европе, выиграл республику. Сейчас перешел в другую весовую категорию - 62 кг, буду пробовать себя в этом весе", - поделился учащийся училища олимпийского резерва г. Гродно Петр Алексей.

23 сентября соревнования продолжатся. В Гродненском областном комплексном центре олимпийского резерва определят сильнейших в вольной борьбе.