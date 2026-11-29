В одной из главных биатлонных точек на мировой карте - в Ханты-Мансийске - 29 ноября продолжится первый этап Кубка Содружества, который в этом сезоне вновь будет стилеобразующим для белорусской национальной сборной.

От просмотра кадров за 2025 год из Ханты-Мансийска становится ужасно холодно: в прошлом декабре этап могли отменить, но атлеты сами выразили желание тогда выступать, ведь знали, как их ждут у телеэкранов, в том числе и в Беларуси.

Спортивный центр по биатлону имени Филиппенко в столице Югры - место особенное. Расположение трибун на арене позволяет увидеть гонку с разных ракурсов.

Здесь и подход к стрельбищу, которое всегда вносит коррективы, а если шагнуть чуть дальше, то можно увидеть масштабные скульптуры мамонтов, которые обитали здесь когда-то очень давно. А исторический и архитектурный музей погружает нас в культуру хантов и манси.

В 2026 году первый этап стартовал накануне спринтерскими гонками, белорусские спортсмены показали высокие, но все же недостаточно высокие результаты: Дмитрий Лазовский у мужчин стал 5-м, а Динара Смольская - 9-й.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону 2018 года:

"В целом мы готовились на Олимпиаду, которая уже прошла. Очень хотелось выступить на Олимпийских играх, но так как этого не случилось, я не скажу, что мотивации стало меньше. Да, действительно, все было направлено на то, чтобы уже выступать на международных стартах. К нам пришел иностранный специалист работать в мужскую команду".

29 ноября - день масс-стартов. Программу дня прямо в эти минуты открывают мужчины. В заявленной тридцатке среди белорусов - Лазовский, Смольский, Лобастов и Данилов.

Девушки в масс-старте стартуют спустя два часа. Эту гонку в прямом эфире также покажет телеканал "Беларусь 5". Здесь болеем за Динару Смольскую, Елену Кулак и Ксению Воробей.