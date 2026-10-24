В "Лиге храбрых" будет новый чемпион: Минская область проиграла Москве

В 5-м юбилейном сезоне проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы будет новый чемпион. Минская область 24 октября уступила Москве и складывает с себя полномочия триумфатора яркого детского турнира "Лига храбрых". Однако главное, что все дети, которые проходят через нее, увлекаются спортом и мечтают о больших победах.

Команда Москвы становится первым полуфиналистом

Анастасия Малашевич, участница "Лиги храбрых" сезона 2026/2027:

"Я прошла довольно большой, тяжкий путь. Каждые 5 лет я борюсь в "Лиге храбрых", которая меня сопровождает, каждый год получаю просто отличный опыт".

Спортивная борьба дает характер, выносливость, понять, как можно выйти из любой ситуации, поделилась Анастасия.

"Лига храбрых" продолжает идти по Республике Беларусь. Анастасия Малашевич - легенда этого турнира, будущая чемпионка. Мы хотим в это верить и желаем ей большой удачи всей нашей страной.