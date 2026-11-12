В Минске назвали победителей дебютного сезона республиканского проекта "Дай пять!"

В Минске завершился финальный этап республиканского проекта "Дай пять!" Президентского спортивного клуба. Спортсмены выявляли сильнейших в лазер-ране. Всего до финала турнира добрались 168 лучших ребят из всех уголков Беларуси.

12 ноября юные атлеты определяли победителей и призеров в масс-стартах и эстафетах в двух возрастных категориях - до 10 и до 12 лет. Так, в старшей возрастной группе и у парней, и у девушек лучшими стали ребята Гомельской области.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба: "В финале принимали участие представители более чем 80 районов Беларуси. Это говорит о том, что проект понравился. Ребята с удовольствием принимали участие как в отборочных этапах, так и в финале. Это было видно и по их участию в соревнованиях, и по их поддержке на трибунах. Болельщики активно поддерживали, а спортсмены пытались показать достойный результат и попасть на подиум".

Турнир по современному пятиборью "Дай пять!" в 2026 году состоялся впервые.