Спортивные итоги 2026 года подвели на заседании жюри Премии НОК Беларуси. Известные атлеты, специалисты, функционеры, представители СМИ обсудили наиболее значимые достижения уходящего сезона и проголосовали за самых заметных и ярких в своей отрасли.

По традиции будут определены победители в нескольких номинациях: лучшие "Спортсмен", "Спортсменка", "Тренер", "Команда" и "Прорыв года".

Отрадно, что комиссии было из кого выбирать. Белорусы достойно представляли страну на международной соревновательной арене. Есть чемпионы мира и Европы по итогам 2026-го.

Любовь Черкашина, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

"Мы болеем за каждого спортсмена. И вот приходит тот момент, когда надо из каждого любимого выбрать самого достойного и самого лучшего. Конечно, если мы смотрим по видам спорта, везде прописаны правила, да? А здесь все, что у нас есть, - результат спортсмена за год. И вот мы сидим, смотрим, и ты должен отделить и свое личное предпочтение, и пойти сухими фактами и достижениями спортсмена".

Грядущее событие особенное, поскольку в этом году НОК отметил 35-летний юбилей, потому дополнительно были введены еще 4 категории. Так, в ведомстве хотят отметить тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие спортивного движения за всю суверенную историю Беларуси.

Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Когда Национальный олимпийский комитет празднует свое 35-летие, мы, конечно, очень хотим отметить не только безусловных лидеров по итогам этого спортивного года, но и по-настоящему уделить внимание и вспомнить те яркие, триумфальные моменты побед, заслуг белорусских атлетов и их наставников за весь период современности нашей страны. И здесь, мне кажется, безусловно, нам есть, кого вспомнить и чем гордиться".

Имена лучших атлетов объявят 24 декабря в Минске.

Белтелерадиокомпания по традиции поддержит проект: телеверсию Премии НОК можно будет увидеть на канале "Беларусь 5" в самый прайм-тайм 31 декабря.