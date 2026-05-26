В Минске открылся современный спортивный комплекс БГТУ

В Минске 26 мая открыли новый спорткомплекс БГТУ. Там смогут и готовиться к соревнованиям любого уровня, и развиваться в самых разных видах спорта.

Строительство нового многофункционального спортивного комплекса Белорусского государственного технологического университета заняло около 3 лет. Возводился он специально для студентов БГТУ.





Комплекс представляет собой современное двухэтажное здание площадью 4 707 кв. м. Внутри гостей ожидает 25-метровый плавательный бассейн на 7 дорожек, универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола, специализированные залы для бокса и тяжелой атлетики, а также современный тренажерный зал, лыжная база и даже 2 сауны.