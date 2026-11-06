В Минске продолжается Открытый чемпионат Беларуси по плаванию

Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Минске. Заплывы проходят в бассейне международного стандарта. Кроме белорусов участие в соревнованиях принимают сборные Сербии, России, Казахстана, Армении и Азербайджана.

6 ноября предварительные заплывы начнутся в 10:00, финальные - в 17:00, кульминацией которых станет смешанная комбинированная эстафета.

Спортивный форум в максимальном объеме показывает телеканал "Беларусь 5".