В Минске проходит Открытый чемпионат по плаванию на короткой воде

В Минске проходит Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.

Тимофей Скороходов, генеральный секретарь Белорусской федерации плавания и один из организаторов этого спортивного праздника, отметил, что плавание сейчас является одним из локомотивов спорта. Белорусы допущены ко многим соревнованиям, поэтому этот вид спорта интересует зрителей, а для спортсменов это отличная возможность показать себя.

В Открытом чемпионате Беларуси по плаванию участвуют шесть стран, среди которых Россия, Казахстан, Сербия, и это придает турниру вес.

Даган Йочич, глава Федерации плавания Сербии: "Это большая честь быть в Беларуси. Я очень впечатлен тем гостеприимством, которое нам здесь оказано, и теми взаимоотношениями, которые выстроились у нас с Белорусской федерацией плавания. Я действительно счастлив быть здесь".

На протяжении четырех дней болельщики на трибунах будут следить за соревнованиями и у тех, кто желает, еще есть шанс стать частью большого спортивного праздника.